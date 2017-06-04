أبل: مطورو تطبيقات "آي.أو.إس" حققوا 20 مليار دولار خلال عام

بلغت مبيعات التطبيقات عبر متجر "آب ستور" الرقمي الذي أطلقته "آبل" أكثر 70 مليار دولار منذ إطلاق المتجر عام 2008 وذلك بزيادة 20 مليار دولارا عن الرقم الذي أعلنته الشركة قبل عام.

وذكرت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أن مبيعات التطبيقات الرقمي الذي أطلقته بلغت أكثر 70 مليار دولار منذ إطلاق المتجر عام 2008 وذلك بزيادة 20 مليار دولار عن الرقم الذي أعلنته قبل عام في الوقت نفسه زاد حجم التطبيقات التي تم تنزيلها من "آب ستور" بنسبة 70% خلال عام.

ونقل بيان صحفي أصدرته شركة آبل عن "فيل شيللر" كبير نواب رئيس "آبل" للتسويق الدولي قوله إن مطوري تطبيقات نظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي يقوم بتشغيل أجهزة "آبل" الذكية حققوا خلال حوالي 9 سنوات دخلا بلغ 70 مليار دولار، وأعرب عن دهشته من هذا الكم من "التطبيقات الرائعة الجديدة" التي ابتكرها المطورون.

تأتي الزيادة في حجم التطبيقات التي يتم تنزيلها والحصيلة المالية التي تحققت في أعقاب التغييرات التي أدخلتها "آبل" العام الماضي على المتجر الإلكتروني "آب ستور" التابع لها بما في ذلك سرعة الموافقة على التطبيقات الجديدة وإضافتها إلى المتجر مع السماح لكل التطبيقات بالبيع بنظام الاشتراكات، كما خفضت "آبل" الرسوم التي تحصل عليها مقابل السماح باشتراكات التطبيقات، وفي حالة احتفاظ مطور أي تطبيق بمشترك معين لمدة عام أو أكثر فإن "آبل" تخفض الرسم الذي تحصل عليه من سعر بيع التطبيق من 30% إلى 15% فقط.

ومن أكثر التطبيقات مبيعا عبر متجر "آب ستور" لعبة "بوكيمون جو" و"سوبر ماريو ران" التي طرحت الشركة المنتجة لها "نينتيندو" نسختها الأولى التي تعمل مع نظام التشغيل "آي.أو.إس" في ديسمبر/ كانون أول الماضي.