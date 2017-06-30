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اقتصاد

المركزي القطري: سعر صرف الريال مستقر

المركزي القطري: سعر صرف الريال مستقر
المركزي القطري: سعر صرف الريال مستقر
30/6/2017

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان الخميس أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار، وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي، وذلك استنادا إلى جملة من المعطيات، أهمها اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة.

وأفاد البيان بأن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير، وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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