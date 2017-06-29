مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 8 أشهر

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا رفع أسعار الوقود اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس (06:00 بتوقيت غرينتش).

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع أسعار الوقود في مصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الملا إن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيها للّتر إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) بزيادة نحو 43%، بينما رفع بنزين 80 من 2.35 جنيها إلى 3.65 جنيها بزيادة 55%.

كما ارتفع سعر بنزين 95 بشكل طفيف من 6.25 جنيها إلى 6.6 جنيها.

كما رفعت الحكومة سعر السولار من 2.35 جنيها للتر إلى 3.65 جنيها بزيادة 55%، وسعر غاز السيارات من 1.6 للمتر المكعب إلى جنيهين بزيادة نسبتها 25%.

وضاعفت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها.

(الدولار الأمريكي يساوي نحو 18 جنيها مصريا).

وقال وزير البترول إن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه (2.1 مليار دولار).

وأوضح الملا أن: إجمالي دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض من 145 مليار جنيه (8.05 مليار دولار) إلى 110 مليارات جنيه (6.1 مليار دولار).

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.