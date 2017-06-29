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اقتصاد

"ترافيليكس" العالمية للصرافة تستأنف تداول الريال القطري

29/6/2017

قال مراسل الجزيرة في بريطانيا إن شركة الصرافة العالمية "ترافيليكس" استأنفت تداول الريال القطري في فروعها بمختلف أنحاء العالم, وذلك بعد تعليقه مؤقتاً في بعض الفروع.

وأوضحت الشركة أنها أوقفت شراء العملة القطرية لفترة وجيزة بسبب ما وصفته بالتحديات المتعلقة بتداول الريال.

وكانت شركة "سنتشورين" الإماراتية للاستثمار ومقرها أبوظبي استحوذت على أكثر من ثلاثة وتسعين في المائة من ترافيليكس القابضة المحدودة عام ألفين وخمسة عشر مقابل مليار دولار.

من جهة أخرى أكدت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية أنها لم توجه بعدم التعامل بالعملة القطرية.

المصدر : الجزيرة
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