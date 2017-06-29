الخطوط القطرية تنقل أكثر من نصف مليون مسافر خلال عيد الفطر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نقل 510 آلاف مسافر، خلال إجازة عيد الفطر، رغم القيود التي تفرضها دول الحصار على حركة الطيران في المنطقة.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إن عمل الخطوط الجوية القطرية من مطار حمد الدولي في الدوحة، يتم بشكل طبيعي رغم القيود المفروضة على حركة الطيران في المنطقة،بنقل 510 آلاف مسافر على متن 2900 رحلة.

وأعلن مطار حمد الدولي مؤخراً، عن مرور أكثر من 19 مليون مسافر في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2017، بزيادة 8% عن نفس الفترة من 2016.

وأكدت القطرية أنها مستمرة بتشغيل معظم رحلاتها بشكل طبيعي عبر شبكتها التي تصل إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، مع مغادرة 90%‏ من رحلاتها في الوقت المحدد لها.

وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، كما فرضت السعودية والإمارات والبحرين حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، لكن الدوحة شدّدت على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.