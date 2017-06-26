ندرة المبرمجين تهدد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل

قال تقرير لوكالة رويترز إن ندرة أعداد المهندسين والمبرمجين تهدد قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة في إسرائيل.

وتسهم صناعة التكنولوجيا والبرمجيات بنحو 14 في المئة من الناتج الاقتصادي لإسرائيل كما تمثل 50 في المئة من صادراتها.

وقالت سلطة الابتكار الحكومية إنه سيكون هناك نقص في حدود 10 آلاف مهندس ومبرمج في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات العشر القادمة.

ويعمل نحو 140 ألف شخص في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات في إسرائيل.

وخسرت إسرائيل ستة مراكز خلال ثلاث سنوات حسب المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بسهولة توظيف موظفين مهرة لتحتل المركز 17.

ويوجد في إسرائيل نحو 5 آلاف شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتواجه منافسة فوية من عمالقة صناعة البرمجيات مثل غوغل ومايكروسوفت وإنتل وآبل التي توفر لأصحاب المواهب الشابة مزايا للالتحاق بها.