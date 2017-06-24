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اقتصاد

إيكاو تعقد جلسة خاصة بشأن حظر الطيران القطري

مقر المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال بكندا
مقر المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال بكندا
24/6/2017

قال وزير النقل القطري جاسم سيف السليطي إن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) ستعقد جلسة خاصة في 30 يونيو/حزيران لبحث طلب قطر بإعادة فتح المجال الجوي الخليجي.

وأكد السليطي أن الدوحة تضغط من أجل "إتاحة مزيد من المسارات لقطر" وتريد من منظمة الطيران المدني فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج التي تديرها حاليا الإمارات العربية المتحدة".

والإمارات إحدى الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام قطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر؛ الأمر الذي فرض على الخطوط الجوية القطرية استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة.

يأتي قرار المنظمة الدولية للطيران المدني، ومقرها بمونتريال الكندية، بعقد اجتماع الأسبوع القادم إثر بواعث القلق التي عبر عنها أكبر الباكر المدير التنفيذي للخطوط القطرية الذي لمح في الآونة الأخيرة إلى أن المنظمة لا تعمل بالسرعة الكافية لحل الأزمة.

لكن السليطي قال إنه يثق في المنظمة للعثور على حل وتوقع أن "تأخذ إجراء سريعا".

ويستطيع مجلس المنظمة المؤلف من 36 دولة التدخل لتسوية النزاع المتعلق بحق استخدام المجال الجوي؛ لكن مثل هذا التدخل نادر ويستغرق وقتا لأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تلجأ عادة إلى التفاوض الدبلوماسي لتسوية النزاعات بالإجماع.

ولا تستطيع المنظمة فرض قواعد على الدول، لكن الهيئات التنظيمية للدول الأعضاء الـ ـ191 غالبا ما تتبني معاييرها الدولية وتطبقها.

وتطلب قطر من المنظمة استخدام آلية لتسوية النزاعات منصوص عليها في معاهدة شيكاغو الموقعة عام 1944، والتي تأسست المنظمة بموجبها وتنص على قواعد النقل الجوي الدولي.

وتقول المادة 84 إنه في حالة فشل دولتين في حل نزاع مرتبط بالمعاهدة عن طريق التفاوض فبوسع أي منهما طلب تسوية الأزمة عن طريق مجلس المنظمة.

المصدر : رويترز
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