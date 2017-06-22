البث الحي
اقتصاد|مصر

مصر تحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد في يوليو

22/6/2017

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم (الخميس) إن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.

كانت بعثة من صندوق النقد انتهت في 11 مايو/أيار من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الجارحي في تصريحات لرويترز: "مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وعزا الجارحي تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري  إلى "مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. لا توجد عوائق في الحصول على القرض".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)