مصر تحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد في يوليو

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم (الخميس) إن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.

كانت بعثة من صندوق النقد انتهت في 11 مايو/أيار من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الجارحي في تصريحات لرويترز: "مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وعزا الجارحي تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري إلى "مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. لا توجد عوائق في الحصول على القرض".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.