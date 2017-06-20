النفط يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

هبطت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، بينما وجد المتعاملون في السوق المزيد من الإشارات على زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة وليبيا ونيجيريا.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس/آب 46 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة لتجري تسويته عند 46.91 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني السابق لاتفاق أوبك على تقليص الإنتاج في أول ستة أشهر من 2017.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز 54 سنتا أو 1.2 بالمائة إلى 44.20 دولار للبرميل في التسوية، وهو أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

والخامان منخفضان بأكثر من 15 بالمائة منذ أواخر مايو/أيار عندما مدد المنتجون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

وقفز إنتاج أوبك في مايو أيار مع تعافي الإنتاج في ليبيا ونيجيريا المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج.

وارتفع إنتاج ليبيا بأكثر من 50 ألف برميل يوميا بعدما سوت المؤسسة الوطنية للنفط نزاعا مع فينترشال الألمانية حسبما قال مصدر ليبي لرويترز.