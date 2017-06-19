وزير الاقتصاد القطري: نستورد بدائل بأسعار أرخص من السابق

قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الموردين لدولة قطر هم من تضرروا من الحصار المفروض عليها.

وأضاف أن قطر توجهت نحو بدائل استيراد بأسعار أرخص مما كانت تدفعه سابقا في بعض الحالات.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة عن أن الدوحة كانت مستعدة لمثل هذه الأزمة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي في قطر يسير بشكل سلس ودون صعوبات.

وعن كيفية تأثير الحصار على حركة التجارة والأعمال في قطر قال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن "هذا الحصار جاء بقرار مفاجئ وغير مبرر، وقد تعاملنا مع إغلاق الحدود البرية بسرعة وتعويض جميع المنتجات التي كانت تأتي عبر البر من مصادر أخرى عبر البحر والجو لذلك فإن المستهلك لم يلاحظ أي تغيير ولا ليوم واحد".

وأضاف أن "بعض المناطق التي سوقت لنفسها على أنها مناطق تجارة حرة احتجزت دون مبرر آلاف الحاويات لرجال الأعمال القطريين، وهو ما يضع علامة استفهام على مصداقية حركة التجارة بين دول الخليج واستمراريتها لأننا كنا ننظر للاقتصاد الخليجي كاقتصاد متكامل".

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن "الاقتصاد القطري متنوع وقوي، إذ إن 70% من الناتج يأتي من القطاعات غير النفطية ومن قطاعات متنوعة وصادرات قطر لجميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "جميع هذه المؤشرات وضعت الاقتصاد القطري في وضع قوي يستطيع أن يواجه أي أزمة من الأزمات".