مجلس النواب المصري يقر زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب المصري (الإثنين) على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 6500 جنيه سنويا إلى 7200 جنيه (401 دولار) مع منح خصم ضريبي لأول ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.

وتحتاج التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب (الإثنين) إلى إقرارها من الرئيس ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

والشريحة الأولى في ضريبة الدخل معفاة حتى 7200 جنيه سنويا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والتجارة والصناعة.

وبالنسبة لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ارتفع حد الإعفاء من 13500 جنيه سنويا إلى 14200 جنيه (788 دولار).

والشريحة الثانية، والتي تدفع ضريبة 10% ويتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 7200 جنيه (401 دولار) وحتى 30 ألف جنيه (1666 دولار)، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة بواقع 80% وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20% فقط من الضريبة المقررة عليها وتعفى من الباقي.

والشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه (2500 دولار) وتدفع ضريبة 15%، ستستفيد من خصم بقيمة 40% من الضريبة المقررة.

والشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه (11110 دولار) وتدفع ضريبة 20%، ستستفيد من خصم بنحو 5%.

أما الشريحة الخامسة، والتي يزيد دخلها السنوي عن 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 22.5%، ستدفع الضريبة كما هي بدون أي خصم.

ويستفيد نحو 15 مليون أسرة مصرية من الخصم الضريبي الذي وافق عليه مجلس النواب.