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اقتصاد

قطر للبترول: لن نقطع الغاز عن الإمارات

الغاز القطري يسد 30% من حاجة الإمارات
الغاز القطري يسد 30% من حاجة الإمارات
19/6/2017

قال سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول إن قطر لن تقطع الغاز عن دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من خلافهما الدبلوماسي.

ويربط خط دولفين لأنابيب الغاز حقل الشمال القطري الضخم بدولة الإمارات وسلطنة عمان ويضخ نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميا لدولة الإمارات.

وقال الكعبي في لقاء مع قناة الجزيرة "الحصار الذي نحن فيه اليوم قوة قاهرة ونستطيع أن نغلق أنبوب الغاز إلى الإمارات. لكن إذا قطعنا الغاز، سيتسبب ذلك في ضرر كبير للإمارات وشعب الإمارات  إخواننا. إرتأينا لا يُقطع الغاز الآن."
وأشار إلى أن قطر لا تتعامل بعقودها فقط وإنما بأخلاقها أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية في وقت سابق الأحد إنه لا يتوقع قطع إمدادات الغاز الطبيعي من قطر إلى دولة الإمارات بسبب الخلافات الدبلوماسية في المنطقة. 

وتلبي إمدادات الغاز القطري نحو 30% من احتياجات الإمارات التي تستخدمه في توليد الكهرباء.

وتحصل شركة أبو ظبي للماء والكهرباء على نحو 994 مليون قدم مكعبة يوميا، في حين تحصل هيئة دبي للتجهيزات على نحو 730 مليون قدم مكعبة يوميا. وتستورد شركة النفط العمانية نحو مئتي مليون قدم مكعبة يوميا.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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