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اقتصاد|مصر

السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية

أرشيفية
أرشيفية
18/6/2017

قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو/تموز بسبب متبقيات المبيدات.

وأوضح عبد الحميد الدمرداش في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الأحد أن الإخطار السعودي لم يحدد "نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة".

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وقال الدمرداش إن الموسم التصديري للفراولة "يبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني وينتهي في العاشر من أبريل/نيسان. صادرات الصيف تمثل ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير".

وأضاف: "أتوقع حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل".

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد قالت العام الماضي إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بالالتهاب الكبدي الفيروسي "أ" بولاية فرجينيا نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، ما أثار حالة من القلق في الولاية، وإجراءات احترازية في عدد من الدول حيال الخضروات والفواكه المستوردة من مصر.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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