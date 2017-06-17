وفد من رجال الأعمال القطريين يزور سلطنة عمان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر (السبت) أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال القطريين سيتوجه الثلاثاء المقبل إلى سلطنة عمان.

وتبحث الزيارة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بينهما.

وذكر بيان صادر عن الغرفة السبت أن "الوفد القطري الذي يضم 70 من رجال الأعمال يسعى إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وسلطنة عمان".

وكذلك يسعى الوفد إلى "استكشاف إمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين، فضلا عن إنشاء مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان".

وقال خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، في نص البيان، إنه "سيتم خلال الزيارة استعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين بما يؤدي إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية".

وأضاف أن "رجال الأعمال القطريين لديهم رغبة كبيرة في التوجه إلى السوق العماني وإقامة شراكات وتحالفات تؤدي إلى مزيد من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية".

وأشاد رئيس غرفة قطر بـ "الموقف العماني من الأزمة الخليجية والحصار الظالم الذي فرضته ثلاث دول خليجية على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو/حزيران الجاري".

ولفت إلى أن "سلطنة عمان قدمت دعما كبيرا لقطر من خلال الخط البحري المباشر الذي تم تدشينه بين ميناءي حمد القطري وصحار العماني بالإضافة إلى إبداء شركات عمانية عديدة استعدادها لتوريد المنتجات الغذائية إلى السوق القطرية".

وأوضح خليفة بن جاسم أن "زيارة وفد رجال الأعمال القطريين إلى سلطنة عمان ستفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين وتقود إلى توقيع اتفاقيات بين الشركات القطرية والعمانية لتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة".

وأضاف أن "غرفة قطر حثت رجال الأعمال على المشاركة في هذه الزيارة من أجل تعزيز التعاون التجاري مع القطاع الخاص في سلطنة عمان".

وأضاف بن جاسم أن "العديد من الشركات القطرية بدأت اتصالاتها مع شركات عمانية من أجل استيراد البضائع العمانية".

ولفت إلى أن "زيارة الوفد القطري إلى سلطنة عمان ستعزز من هذا التعاون من خلال اللقاءات المباشرة بين الشركات القطرية والعمانية وإبرام الاتفاقيات والصفقات فيما بينها".

وتوقع أن تفضي الزيارة إلى "توقيع العديد من الوكالات التجارية لجلب المنتجات العمانية إلى دولة قطر، إضافة إلى إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين".

وأشار رئيس الغرفة إلى "وجود فرص واعدة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في سلطنة عمان"، مؤكدا على استعداد غرفة قطر لـ "دعم هذا التوجه".

وأشار إلى أن "غرفة قطر تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع مختلف الدول".

وأعلنت الغرفة أنها "ستقوم بتنظيم زيارات مشابهة لرجال الأعمال القطريين إلى دول أخرى (لم يحددها) خلال الفترة المقبلة وذلك لتعزيز الحركة التجارية من خلال جميع البدائل المتاحة".

ومنذ 5 من يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.