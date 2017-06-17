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اقتصاد

وثيقة: ترمب مدين لبنوك بما لا يقل عن 315 مليون دولار

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
17/6/2017

كشف المكتب الأمريكي لأخلاقيات العمل بالحكومة في إفصاح مالي أن ديون دونالد ترمب الشخصية لدى بنوك أمريكية وألمانية وغيرها بلغت 315.6 مليون دولار على الأقل حتى منتصف 2017.

وحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دخلا بلغ نحو 20 مليون دولار من فندقه الجديد في واشنطن الذي افتتح في سبتمبر/أيلول الماضي قرب البيت الأبيض. كما زادت إيرادات منتجع مار الاجو في فلوريدا الذي يطلق عليه (البيت الأبيض الشتوي).

وكشف ترمب أن دخله في 2016 وبداية 2017 بلغ 594 مليون دولار على الأقل بينما تقدر قيمة أصوله بما لا يقل عن 1.4 مليار دولار.

وكشفت وثيقة الإفصاح التي صدرت أمس التي تقع في 98 صفحة ونشرت على الموقع الإلكتروني للمكتب أن ترمب مدين لدويتشه بنك تراست كومباني أمريكاس، وهي وحدة تابعة لدويتشه بنك، بما لا يقل عن 130 مليون دولار.

كما كشفت الوثائق أنه مدين لشركة لادر كابيتال كورب، وهو بنك للقروض العقارية، بما لا يقل عن 110 ملايين دولار.

وذكر البيت الأبيض في بيان "رحب الرئيس ترمب بأن يتقدم طواعية ببيان الإفصاح المالي الشخصي" مضيفا أن "مكتب أخلاقيات العمل بالحكومة صدق عليه وفقا للإجراءات المتبعة".

ورفض متحدث باسم المكتب التعقيب على محتوى التقرير واكتفي بقوله إنه صدق عليه.

وكان ترمب قد أصدر بيان إفصاح في مايو/أيار 2016 وذكرت حملته حينها أنه يظهر أن قيمة ثروته الصافية تبلغ عشرة مليارات دولار.

وشكك بعض منتقديه في الرقم ووصفوه بأنه مبالغ فيه.

المصدر : رويترز
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