الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 71.8 مليار دولار

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر /كانون الأول.

وفي يناير/كانون الثاني باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح ثم باعت سندات جديدة بثلاثة مليارات دولار في مايو/أيار.

وقامت الحكومة المصرية بفرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية. وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

وقالت الوزيرة إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 إلى 4.3% مقارنة مع 3.6 % قبل عام.

وتوقعت السعيد، في مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماع لمجلس الوزراء المصري "أن يصل معدل النمو إلى 4% بنهاية العام الجاري".