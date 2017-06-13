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اقتصاد|مصر

مصر تعتزم رفع رسوم 27 خدمة للمواطنين

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
13/6/2017

قال ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري الثلاثاء إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية الحالية.

وأضاف عمر في اتصال هاتفي مع رويترز أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

يأتي ذلك بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وقال إن "اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه… سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية".

تتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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