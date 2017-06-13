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اقتصاد

اتفاق بين "قطر للبترول" و"شل" لتزويد السفن بالغاز

سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول
سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول
13/6/2017

قالت قطر للبترول إنها وقعت اتفاق إطار مع شركة شل (الثلاثاء) لتطوير منشأت عالمية لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال.

ونقل بيان من الشركة عن سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول قوله "نعتبر استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن فرصة واعدة لمزيد من النمو للغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة".

وقال "الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يزيد بشكل كبير على مدار الأعوام المقبلة ونعتقد أنه توجد إمكانية حقيقية لأن يصل مثل هذا الطلب إلى 50 مليون طن سنويا بحلول 2030 ".

واستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن يزود صناعة النقل البحري بوقود جديد يساعد في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للصناعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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