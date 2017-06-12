ميرسك لاين تقبل حجوزات شحن الحاويات إلى قطر عبر سلطنة عمان

قالت ميرسك لاين، التابعة لشركة ايه.بي مولر ميرسك، الإثنين إنها ستقبل الحجوزات الجديدة لشحن الحاويات إلى قطر انطلاقا من سلطنة عمان.

كانت ميرسك لاين قد قالت يوم الجمعة إنه بغية تفادي القيود التجارية المفروضة على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة وآخرين فإنها ستنقل الشحنات إلى قطر عن طريق تحميل الحاويات على متن سفن صغيرة في عمان ونقلها من هناك.

وقالت ميرسك "فتحنا الآن قبول الشحنات من قطر وإليها عن طريق صلالة" في سلطنة عمان.

ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة من هذا النوع صلالة في 19 يونيو حزيران لتصل الدوحة في 25 من الشهر ذاته وقالت ميرسك لاين إن تلك الخدمة ستكون متاحة كل عشرة أيام.