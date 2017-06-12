البث الحي
اقتصاد

ميرسك لاين تقبل حجوزات شحن الحاويات إلى قطر عبر سلطنة عمان

12/6/2017

قالت ميرسك لاين، التابعة لشركة ايه.بي مولر ميرسك، الإثنين إنها ستقبل الحجوزات الجديدة لشحن الحاويات إلى قطر انطلاقا من سلطنة عمان.

كانت ميرسك لاين قد قالت يوم الجمعة إنه بغية تفادي القيود التجارية المفروضة على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة وآخرين فإنها ستنقل الشحنات إلى قطر عن طريق تحميل الحاويات على متن سفن صغيرة في عمان ونقلها من هناك.

وقالت ميرسك "فتحنا الآن قبول الشحنات من قطر وإليها عن طريق صلالة" في سلطنة عمان.

ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة من هذا النوع صلالة في 19 يونيو حزيران لتصل الدوحة في 25 من الشهر ذاته وقالت ميرسك لاين إن تلك الخدمة ستكون متاحة كل عشرة أيام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)