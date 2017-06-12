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اقتصاد

ارتفاع إيرادات "القطرية " بنسبة 4ر10% العام المالي الماضي

ارتفاع إيرادات "القطرية " بنسبة 4ر10% العام المالي الماضي
ارتفاع إيرادات "القطرية " بنسبة 4ر10% العام المالي الماضي
12/6/2017

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الإثنين نمو أرباحها العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي بنسبة 7ر21% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت الإيرادات بنسبة 4ر10% خلال الفترة نفسها.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن النتائج المالية تعكس مرةً أخرى نجاح استراتيجية التوسّع والنمو التي ساعدت في التحوّل من شركة طيران إقليمية إلى شركة طيران ضخمة على مستوى عالمي خلال العقدين المنصرمين.

وكان العام المالي الماضي قد شهد إضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكة خطوط الشركة القطرية، مع زيادة عدد طائرات أسطولها إلى 196 طائرة.

في الوقت نفسه رفعت الخطوط الجوية القطرية حصتها في شركة "المجموعة الدولية لشركات الطيران" (آي.أيه.جي) التي تمتلك شركة "بريتش أيروايز" البريطانية وشركة الطيران الإسبانية "أيبيريا" من 24ر15% إلى 01ر20% في يوليو / تموز الماضي، كما استحوذت على 10% من أسهم مجموعة "خطوط لاتام الجوية".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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