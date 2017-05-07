اليورو يرتفع وأوربا تتوقع مستقبلا أفضل بعد فوز ماكرون

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيمانويل ماكرون على فوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية وقال إنه يتطلع للعمل معه.

وأضاف ترمب على حسابه الرسمي على تويتر "تهانينا لإيمانويل ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا. أتطلع بشدة للعمل معه".

من جانبه أيضا هنأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأحد إيمانويل ماكرون في رسالة على تويتر، معتبرا أن الفرنسيين اختاروا "مستقبلا أوروبيا".

وكتب يونكر على تويتر "أنا مسرور بأن الفرنسيين اختاروا مستقبلا أوروبيا"، فيما رحب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بدوره بقرار الفرنسيين المؤيد لمبادئ "حرية، مساواة وأخوة".

ورأى يونكر أن انتخاب ماكرون يشكل نداء للالتقاء مجددا "من أجل أوروبا أقوى وأكثر عدلا".

وعبر عن "ثقته" بأن التعاون مع الرئيس الجديد سيكون "مثمرا" من أجل الدفع "بأوروبا تحمي وتدافع عن مواطنينا وتمنحهم سبل التحرك".

من جهته، هنأ رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني أيضا ماكرون موجها دعوة إلى الرئيس الفرنسي المنتخب للقاء كل النواب الأوروبيين.

وكتب على تويتر "نراهن على فرنسا في قلب أوروبا لكي نغير معا الاتحاد ونقرب بين مواطنيه".

في ألمانيا اعتبر المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأحد أن انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا "هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة".

وكتب شتيفن سايبرت على حسابه على موقع تويتر "تهانينا. إن انتصاركم هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة وللصداقة الفرنسية الألمانية".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل إن فوز المرشح الوسطي على مرشحة اليمين المتطرف يدل على أن "فرنسا كانت وهي وستبقى في وسط وقلب أوروبا".

لكن غابرييل العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي دعا المستشارة المحافظة ووزير مالها فولفغانغ شويبله إلى تقديم مساعدة فعلية لماكرون على الصعيد الأوروبي.

وقال إن "انتصار ايمانويل ماكرون ينطوي في ذاته على واجب علينا في ألمانيا لأنه ينبغي لماكرون أن ينجح. إذا فشل فان السيدة لوبن ستكون رئيسة بعد خمسة أعوام وستزول أوروبا".

وأضاف وزير الخارجية "لهذا السبب لا بد من إصلاحات في فرنسا وايمانويل ماكرون يعلم ذلك، وعلينا نحن الألمان أن ندعمه حين نجري إصلاحات، علينا ألا نلزم أنفسنا بسياسات تقشف".

على الصعيد الاقتصادي ارتفع اليورو من 1.0998 إلى 1.1010 دولار في أولى تبادلات الأسهم في آسيا الاثنين بعد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا إذ يبدد فوزه خطر خروج فرنسا من منطقة اليورو.