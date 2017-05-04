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اقتصاد

أرباح فيسبوك تقفز 76.6% في الربع الأول

مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
4/5/2017

أظهرت نتائج أعمال فيسبوك الأربعاء ارتفاع أرباحها الفصلية 76.6% بدعم من النمو القوي في أنشطة إعلانات الهاتف المحمول.

وشكلت إيرادات الشركة من إعلانات المحمول 85 % من إجمالي إيرادات الإعلانات البالغ 7.86 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس/آذار مقارنة مع 82 % قبل عام.

وكان محللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ إجمالي إيرادات فيسبوك من الإعلانات 7.68 مليار دولار وفقا لشركة فاكت ست للتحليلات والبيانات المالية.

وتقول شركة إي ماركتر للأبحاث إن من المتوقع أن تحقق شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إيرادات قدرها 31.94 مليار دولار من إعلانات المحمول عالميا في 2017 بزيادة 42.1% عن مستواها قبل عام.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 3.06 مليار دولار أو 1.04 دولار للسهم من 1.73 مليار دولار أو 60 سنتا للسهم قبل عام. وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 8.03 مليار دولار من 5.38 مليار دولار.

وكانت فيسبوك آخر شركات التكنولوجيا الأمريكية الخمس الكبرى التي تعلن نتائجها الفصلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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