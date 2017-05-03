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اقتصاد|مصر

التعويم يضاعف تكلفة دعم الوقود في مصر

3/5/2017

قال وزير البترول المصري إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بأكثر من 90 % في أول 9 أشهر من السنة المالية 2016-2017 بسبب تحرير سعر الصرف.

ونقلت رويترز (الأربعاء) عن الوزير طارق الملا قوله إن "دعم المواد البترولية بلغ نحو 78 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف".

وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

كان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 41 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه بما نسبته 92.2%.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.

لكن الملا قال في تصريحات صحفية في مارس/آذار إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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