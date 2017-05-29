الإمارات تدفع أكثر من 4 مليارات دولار لإيران

أعلن المدعي العام لديوان المحاسبات الإيراني فياض شجاعي أن إيران تسلمت أكثر من 4 مليارات دولار من مستحقاتها لدى شركة إينوك الإماراتية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن شجاعي قوله إن إيران تسلمت 4 مليارات دولار و105 ملايين و219 الفا و 136 دولارا من الديون المستحقة لإيران لدى شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك".

وأضاف شجاعي (الأحد) أن مسؤولي البنك المركزي بذلوا جهودا حثيثة لتنفيذ ما صدر عن ديوان المحاسبات بشأن ضرورة متابعة موضوع ديون شركة إينوك لإيران و نجحوا في تسلم المبلغ من الشركة حيث تم ايداعه بالبنك المركزي الإيراني.

وتعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإيران رغم اتهام الإمارات لإيران باحتلال ثلاث من جزرها في الخليج العربي عام 1971.

وتستحوذ الإمارات على 80% من حجم التبادل التجاري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 17 مليار دولار و25 مليار دولار في أعوام 2014 و2013 و2012 و2011. واعتبرت الإمارات من أبرز المنافذ التي ساهمت في تغذية الاقتصاد الإيراني خلال سنوات الحصار الغربي التي فرضت على طهران.