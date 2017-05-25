البث الحي
اقتصاد|الأردن

شاهد: يوم للتوصيل المجاني لمواجهة "أوبر" في الأردن

25/5/2017

قاد سائقو سيارات الأجرة الصفراء الرسمية في عمان سياراتهم في شوارع العاصمة الأردنية في قافلة يوم الخميس (25 مايو أيار)

وعرضوا يوما من التوصيلات المجانية كوسيلة للاحتجاج ضد ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من التطبيقات المشهورة مثل أوبر وكريم.

ويقول سائقو سيارات الأجرة في الأردن إن أعمالهم تراجعت بشكل حاد منذ أن بدأت أوبر، ومقرها في كاليفورنيا، وكريم، ومقرها في دبي، تقديم رحلات للركاب في البلاد في عام 2015. ويريد سائقو سيارات الأجرة من السلطات تطبيق قوانين تتطلب حصول السائقين الذين يقلون الركاب على رخصة للعمل.

وألقي القبض على الكثير من سائقي أوبر وكريم وفرض غرامات عليهم وصودرت سيارات البعض لكن سائقي السيارات الأجرة (التاكسي) يقولون إن الإجراءات المطلوبة لم تتخذ بشكل حاسم.

ويصر كريم زناتي مدير العمليات بشركة كريم الأردن في عمان على أن التطبيقين لم يلحقا الضرر بسائقي السيارات الأجرة التقليدية.

ويقول زناتي إن الكثير من الإحباط لدى السائقين مصدره الأسعار التي تحددها الحكومة لعداداتهم.

ويقول رائد القاسم (24 عاما) وهو أحد سائقي تطبيق كريم إنه بدأ القيادة لكريم عندما وجد صعوبة في الحصول على عمل بعد التخرج.

ويعتمد الآن بشكل كلي على التطبيق لكسب قوته ويشعر بالخوف من اختفائه.

وتقول شركة كريم إنها تتيح في الوقت الراهن مصدرا للدخل لأكثر من 3 آلاف سائق كثير منهم طلاب وحديثو التخرج أو نساء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)