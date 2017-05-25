شاهد: يوم للتوصيل المجاني لمواجهة "أوبر" في الأردن

قاد سائقو سيارات الأجرة الصفراء الرسمية في عمان سياراتهم في شوارع العاصمة الأردنية في قافلة يوم الخميس (25 مايو أيار)

وعرضوا يوما من التوصيلات المجانية كوسيلة للاحتجاج ضد ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من التطبيقات المشهورة مثل أوبر وكريم.

ويقول سائقو سيارات الأجرة في الأردن إن أعمالهم تراجعت بشكل حاد منذ أن بدأت أوبر، ومقرها في كاليفورنيا، وكريم، ومقرها في دبي، تقديم رحلات للركاب في البلاد في عام 2015. ويريد سائقو سيارات الأجرة من السلطات تطبيق قوانين تتطلب حصول السائقين الذين يقلون الركاب على رخصة للعمل.

وألقي القبض على الكثير من سائقي أوبر وكريم وفرض غرامات عليهم وصودرت سيارات البعض لكن سائقي السيارات الأجرة (التاكسي) يقولون إن الإجراءات المطلوبة لم تتخذ بشكل حاسم.

ويصر كريم زناتي مدير العمليات بشركة كريم الأردن في عمان على أن التطبيقين لم يلحقا الضرر بسائقي السيارات الأجرة التقليدية.

ويقول زناتي إن الكثير من الإحباط لدى السائقين مصدره الأسعار التي تحددها الحكومة لعداداتهم.

ويقول رائد القاسم (24 عاما) وهو أحد سائقي تطبيق كريم إنه بدأ القيادة لكريم عندما وجد صعوبة في الحصول على عمل بعد التخرج.

ويعتمد الآن بشكل كلي على التطبيق لكسب قوته ويشعر بالخوف من اختفائه.

وتقول شركة كريم إنها تتيح في الوقت الراهن مصدرا للدخل لأكثر من 3 آلاف سائق كثير منهم طلاب وحديثو التخرج أو نساء.