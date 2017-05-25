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اقتصاد|مصر

شاهد: مصريون يربون الطيور المنزلية لمواجهة الغلاء

25/5/2017

لجأ مصريون إلى تربية الطيور من الدواجن والأوز في البيوت لمواجهة الغلاء.

وفي فناء منزلها بالقاهرة تربي سهير رجب الدجاج والأوز والديوك الرومي لسد حاجة أسرتها من الطعام خلال شهر رمضان.

فالزيادات الحادة التي شهدتها تكلفة المعيشة في الشهور القلائل الماضية لم تترك أي خيار لها سوى تربية الدواجن بدلا من شرائها مثلما كانت تفعل من قبل.

وتتفاقم حدة المشكلة الآن بسبب ارتفاع جديد في أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان.

وسهير واحدة من عدد متزايد من الناس في مصر لجأوا إلى إعادة تربية الدواجن في منازلهم في مسعى لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتقول نعمات عيد (60 عاما) إن تربية الطيور أصبحت الوسيلة الأساسية لإطعام أسرتها المكونة من عشرة أفراد في شهر رمضان.

وتكافح مصر للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في نحو ثلاثة عقود متجاوزا 31 بالمئة في الشهر الماضي. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم لكن بعض الاقتصاديين يرون أن هذه الخطوة لن يكون لها أثر يذكر في وقف ارتفاع أسعار الغذاء.

لذلك يربط الناس الأحزمة على البطون ويقومون بترشيد النفقات غير متأكدين مما إذا كانت رواتبهم ستكون كافية لنهاية الشهر.

وفتح مينا متجره بعد وقت قصير من انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي امتد 30 عاما. وبالنسبة له كانت للقلاقل السياسية والاقتصادية التي أعقبت هذه الانتفاضة نتيجة واحدة، وهي ارتفاع أسعار الدجاج لأكثر من ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين.

وكان مينا يشغل في متجره خمسة عمال لكنه يستطيع بالكاد الآن دفع أجرة عامل واحد.      

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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