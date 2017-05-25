الدول المنتجة للنفط تتفق على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر

اتفقت الدول المنتجة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس على تمديد خفض إنتاجها لمدة تسعة أشهر لتخفيف التخمة العالمية في أسواق النفط.

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عقب اجتماع ضم 24 دولة في مقر أوبك في فيينا "فكرنا في مختلف السيناريوهات من ستة إلى تسعة أشهر، حتى أننا فكرنا في خيارات زيادة الخفض".

وأضاف الفالح الذي تولى رئاسة الاجتماع مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك "جميع المؤشرات قوية إلى أن التمديد لمدة تسعة أشهر هو الأفضل وسيوصلنا إلى مخزونات في إطار معدل خمس سنوات بنهاية العام".

وقال الفالح أنه نظرا إلى وجود "العديد من المتغيرات" فإن اللجنة التوجيهية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ستراقب التطورات عن كثب "وتوصي بأية تدخلات أو تعديلات في حال الضرورة".

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك"إن الإلزام الذاتي بفرض قيود على الإنتاج ساعد في التغلب على اضطراب السوق الذي "حال دون الأداء

الطبيعي لصناعة النفط منذ 2014″.

وفي نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، اتفق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج بنحو مليون و200 ألف برميل يوميا.

والشهر التالي، اتفقت عدة دول من خارج الكارتل، بينها روسيا، مع أوبك على خفض إنتاجها بنحو 600 ألف برميل يوميا.

وكان الهدف هو خفض الفائض الذي تسبب بتراجع سعر النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى نحو 25 دولارا في بداية عام 2016.

وفيما لقي التراجع في الأسعار ترحيبا في أوساط الشركات والمستهلكين، إلا أنه أحدث فجوة في اقتصاديات الدول المنتجة للنفط بينها دول الخليج.

ومنذ ديسمبر كانون الأول، استعاد خام برنت – برميل النفط المرجعي – عافيته وارتفع سعر البرميل إلى نحو 60 دولارا من نحو 46 دولارا، رغم أنه انخفض إلى ما دون 50 دولارا عدة مرات خلال هذه الفترة.