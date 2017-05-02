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اقتصاد

الخطوط الجوية الإيطالية تشهر إفلاسها

شعار الخطوط الجوية الإيطالية
شعار الخطوط الجوية الإيطالية
2/5/2017

بدأت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا " الثلاثاء إجراءات إشهار إفلاسها وذلك بعد رفض العاملين بها إجراءات جديدة تتعلق بشطب وظائف وخفض للأجور

ولكن الشركة أكدت استمرارها في عملها على الرغم من المخاوف المتعلقة بمستقبلها .

يذكر أن "أليتاليا" لم تحقق أرباحا منذ عام 2002، وقد وصلت لحافة الإفلاس ثلاث مرات خلال العشرة أعوام الماضية. ومنذ أن تم خصخصتها عام  2008، خسرت "أليتاليا" أكثر من 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار).

وجاء في بيان لأعضاء مجلس إدارة   الشركة  " اعترف المجلس بالموقف المالي والاقتصادي الخطير للشركة وعدم توافر حاملي أسهم من أجل إعادة تمويل الشركة واستحالة العثور على بديل خلال فترة قصيرة".

وأضاف البيان "لذلك قررت الإدارة بالإجماع المضي في تقديم طلب لوضع الشركة تحت الحراسة بالتوافق مع القانون الإيطالي"،  وأوضحت "على الرغم من ذلك فإن جدول رحلات أليتاليا سوف يستمر كما هو مقرر". 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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