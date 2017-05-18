شاهد: الصين تنجح في تعدين جليد قابل للاحتراق

قال التليفزيون الصينى (الخميس) إن الجيولوجيين الصينيين نجحوا في جمع عينات من "الجليد القابل للاحتراق" في بحر الصين الجنوبى.

وقال وزير الأرض والموارد جيانغ دا مينغ في موقع التعدين التجريبي في منطقة شنهو لبحر الصين الجنوبي إن هذا نجاح الصين الأول في تعدين الجليد القابل للاحتراق على البحر ، بعد قرابة عقدين من البحوث والاكتشاف .

واكتشفت الصين نوعا من الجليد القابل للاحتراق، من مادة هيدروكسيد الغازية الطبيعية، في بحر الصين الجنوبي في عام 2007 .

وتوقعت أوساط العلوم الدولية أن تصبح مادة هيدروكسيد الغازية الطبيعية مصدرا للطاقة البديلة للنفط والغاز الطبيعي .

وذكر التليفزيون أن الصين تخطط لتوظيف ثلج قابل للاحتراق للاستخدام التجارى بحلول عام 2030.