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شاهد: الصين تكشف عن مروحية هجومية مصنعة محليا

18/5/2017

كشفت الصين (الخميس) عن مروحية هجومية مصنعة محليا ضمن مساعيها لتوسيع حصتها من سوق تصدير السلاح عالميا.

وحلقت المروحية "زد-19-إي"، وهي من تصنيع شركة "أفيك هاربين لصناعة الطائرات" وهي شركة حكومية، في سماء مدينة هاربين في أول طيران لها.

وبث التلفزيون الصيني لقطات لعملية إطلاق الطائرة.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن هذه المروحية هي أولى المروحيات التي تسعى الصين لتصديرها، وأوضحت أنها مصنعة خصيصا "للأغراض الهجومية".

وأضافت شينخوا أن المروحية الجديدة مصممة لتلبية متطلبات السوق الأجنبية.

وقال لي شينغوي، نائب كبير المصممين في شركة أفيك هاربين لصناعة الطائرات، إن المروحية "قادرة على الانتشار لدعم ميدان القتال وعدد من المهام الأخرى في بيئة قتال معقدة سواء خلال النهار أو الليل".

وأضافت شينخوا أن المروحية "زد-19-إي" مصممة بشكل أساسي بغرض مهاجمة الدبابات والعربات المدرعة وغيرها من الأهداف الأرضية، وذلك بفضل تمكنها من الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية.

وتابعت تقول إن قمرة القيادة تضم مقعدين وتوفر للطيارين خط رؤية جيدا للغاية.

وتسعى الصين حاليا لإصلاح جيشها، الذي يعد الأكبر في العالم، وتحديث معداته القديمة وتكتيكاته التي يعود بعضها لعقود، مستثمرة في ذلك مليارات الدولارات.

وكشفت الصين عن سلسلة من المعدات العسكرية المتطورة خلال السنوات الأخيرة، من بينها طائرات شبح وأول حاملة طائرات مصنعة محليا.

كما ركزت الصين على الحصول على المزيد من طلبات توريد المعدات الدفاعية من السوق العالمية، ضمن مساعيها لنفي السمعة السيئة التي اشتهرت بها كمصنّع يعتمد فقط على استنساخ الأسلحة المصنعة في دول أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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