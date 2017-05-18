الاتحاد الأوربي يغرم فيسبوك 122 مليون دولار

غرم الاتحاد الأوربي (الخميس) شركة فيسبوك مبلغا يقدر بنحو 110 مليون يورو أي ما يعادل 122.4 مليون دولار وذلك بسبب نشر فيسبوك لمعلومات مضللة فيما يخص شراء خدمة "واتس آب".

وقالت المفوضية الأوربية إن شركة فيسبوك أعلنت في مرحلة دراسة الجدوى عام 2014 عن عدم نيتها إجراء عملية مطابقة تلقائية لحسابات مستخدمي فيسبوك وواتس آب، لكن الشركة نفذت العملية بالفعل عام 2016.

وأضافت المفوضية الأوربية التي تعمل كهيئة مراقبة في الاتحاد الأوربي أن "موظفي شركة فيسبوك كانوا على علم تام بالأمر الذي أنكروه".

وبخصوص الغرامة المفروضة، أوضحت المفوضية أن الغرامة لا تخص جميع تفاصيل قضية واتس آب المعقدة ولا علاقة لها بالتحقيقات المنفصلة في قضايا حماية البيانات.