روسنفت الروسية تدرس مع إيني الإيطالية إمداد مصر بمنتجات نفطية

قالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، الأربعاء إنها وقعت اتفاقا مع شركة الطاقة الإيطالية إيني لتوسيع التعاون بينهما بما قد يشمل التعاون في تزويد مصر بإمدادات منتجات نفطية.

جرى توقيع الاتفاق في إطار زيارة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لروسيا التي التقى خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت روسنفت إن الاتفاق ينص على توسيع التعاون في إنتاج وتكرير وتسويق وتجارة النفط والغاز ويشمل ذلك حقل ظُهر البحري المصري الذي تسيطر إيني على 50 بالمئة منه فيما تصل حصة روسنفت إلى 35 بالمئة وبي.بي إلى 15 بالمئة.

وأضافت الشركة الروسية أنها اتفقت أيضا مع إيني على بحث التعاون في تكرير النفط بألمانيا.