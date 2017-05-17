السيسي: حقول الغاز الجديدة ستوفر نحو 3.6 مليار دولار سنويا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يتوقع أن توفر حقول الغاز التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة للبلاد نحو 3.6 مليار دولار سنويا مع بدء الإنتاج.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاثاء.

وترغب مصر في تسريع إنتاج الغاز من الحقول الجديدة بهدف وقف الاستيراد بحلول عام 2019.

وأصبحت مصر الآن من مستوردي الغاز الطبيعي بعد أن كانت من مصدري الغاز في السابق، وذلك نتيجة عدم قدرة الإنتاج المحلي على مواكبة الطلب المتزايد في السنوات الأخيرة.

لكن اكتشاف حقل ظهر في 2015 بقدرة إنتاجية تبلغ 850 مليار متر مكعب يتوقع أن يغير من هذا الوضع.

وتشمل حقول الغاز التي أشار إليها السيسي في حديثه مع رؤساء تحرير الصحف القومية حقولا في غرب وشرق الدلتا والمرحلة الثانية من حقل ظهر.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل ظهر بحلول نهاية العام الجاري، وسيوفر لمصر مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفق على الواردات.

ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز 4.45 مليار قدم مكعب يوميا.

وتهدف مصر إلى زيادة الإنتاج إلى 5.35 مليار قدم مكعب في العام 2017-2018 وفي العام 2018-2019 إلى نحو 5.9 مليار قدم مكعب.