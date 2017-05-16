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اقتصاد

فودافون تتكبد خسارة صافية بأكثر من 6.7 مليار دولار

16/5/2017

تكبدت شركة فودافون، أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في العالم، خسارة صافية بلغت 6.1 مليار يورو (6.71 مليار دولار) خلال عام واحد حتى نهاية شهر مارس/آذار.

وتأتي هذه الخسائر بفعل تعثر شركة فودافون الهندية التي تعكف الشركة الأم على فصلها.

لكن مجموعة فودافون توقعت نمو الأرباح وقفزة في التدفقات النقدية الحرة للعام الحالي بفعل استقرار متوسط إيرادات عملاء العقود وانخفاض الإنفاق.

كما توقعت الشركة نمو الأرباح الأساسية الذاتية المعدلة بين 84% وتدفقا نقديا حرا بنحو 5 مليارات يورو (5.55 مليار دولار) ارتفاعا من 4 مليارات و100 مليون يورو (4.55 مليار دولار) في السنة السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيتوريو كولاو (الثلاثاء): "نتوقع المحافظة على زخمنا في السنة المالية المقبلة وتوليد تدفق نقدي حر بنحو خمسة مليارات يورو. "ثقتنا في التوقعات تظهرها زيادة 2% أخرى في توزيعاتنا النقدية".

وفي مواجهة منافسة محتدمة في الهند اتفقت الشركة على دمج عملياتها هناك مع آيديا سيليولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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