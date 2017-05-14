الصين تتعهد بتخصيص 124 مليار دولار لطريق الحرير الجديد

أعلن الرئيس الصيني تخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد، بينما تعهد وزير التجارة الصيني باستيراد منتجات قيمتها 2 تريليون دولار من الدول المشاركة في الطريق الجديد.

وتروج الصين لما تطلق عليه رسميا مبادرة "الحزام والطريق" كسبيل جديد لدعم التنمية العالمية منذ أن كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ النقاب عن الخطة الطموحة عام 2013، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوربا وما وراء ذلك من خلال استثمارات في البنية التحتية بمليارات الدولارات.

وتنظم الصين قمة مشروع طريق الحرير التي تستمر يومين بمشاركة زعماء 29 دولة، ما يجعلها أهم حدث دبلوماسي في الصين هذا العام.

ومنحت هذه القمة للرئيس شي فرصة جديدة لتعزيز طموحات الصين في قيادة العالم بينما، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمبدأ "أمريكا أولا"، مشككا في مبادرات التجارة الحرة العالمية الحالية مثل نافتا.

وتعهد الرئيس الصيني بتمويل ضخم لطريق الحرير الجديد يشمل 100 مليار يوان إضافية (14.5 مليار دولار) لصندوق طريق الحرير القائم و380 مليار يوان (55 مليار دولار) قروضا من بنكين كبيرين و60 مليار يوان (8.7 مليار دولار) مساعدات للدول النامية والمؤسسات الدولية في دول طريق الحرير الجديد.

وإلى جانب ذلك سيشجع شي المؤسسات المالية على التوسع بأنشطة التمويل باليوان في الخارج بما يصل إلى 300 مليار يوان (43.5 مليار دولار).

ولم يذكر شي إطارا زمنيا للقروض الجديدة والمساعدات والتمويل الذي تعهد به اليوم.

بدوره تعهد وزير التجارة الصيني تشونغ شان خلال القمة بأن تستورد بيجين منتجات قيمتها 2 تريليون دولار من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتابع وزير التجارة الصيني أن الصين ستدعو لمحادثات تجارة حرة وتمضي قدما في المفاوضات لتأسيس شراكة إقليمية اقتصادية كاملة.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة له بالقمة إن مشروع طريق الحرير الجديد، هو مبادرة من شأنها القضاء على الإرهاب المتصاعد في العالم.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن "طريق الحرير الجديد سيكون له دور مؤثّر في المستقبل، بفضل أهدافه المتمثلة بربط آسيا وأوربا وأفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية ببعضها البعض".