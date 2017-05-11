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اقتصاد|مصر

مصر تستعد لإعلان نتائج مزايدة للتنقيب عن الذهب

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
11/5/2017

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده ستعلن نتائج المزايدة الخاصة بالتنقيب عن الذهب الأسبوع القادم.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي (الخميس) أن العطاء كان ناجحا وشهد عددا كبيرا من المترشحين والمستثمرين لافتا إلى أنه سيجري الإعلان عن العروض الجيدة التي تلقتها مصر.

وبشأن قانون الموارد الطبيعية، قال الملا إن القوانين التي تتعلق بذلك الأمر سترضي "معظم الأطراف" لكنه لم يكشف عن موعد صدور تلك القوانين.

وبدأت مصر في تلقي العروض في يناير/كانون الثاني الماضي لخمس امتيازات في أول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ عام 2009 وكان الموعد النهائي لتلقي العروض في 20 أبريل/نيسان.

وكان المتوقع أن يكون الإقبال على التقدم بعروض ضعيفا ،وكانت الشروط التجارية للتنقيب في مصر محل انتقاد من المستثمرين لاستخدام نموذج يعتبرونه غير مربح للتنقيب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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