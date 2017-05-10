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اقتصاد|مصر

التضخم يرتفع 32.9% في مصر الشهر الماضي

مصريون مستاءون من ثبات أسعار السلع المستوردة مقارنة بالارتفاع الفوري لها لحظة تعويم الجنيه
مصريون مستاءون من ثبات أسعار السلع المستوردة مقارنة بالارتفاع الفوري لها لحظة تعويم الجنيه
10/5/2017

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل/ نيسان 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تعد الأعلى منذ عقود.

وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 1.8% في أبريل/ نيسان 2017، عن الشهر السابق عليه.

وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح.

وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

المصدر : الأناضول
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