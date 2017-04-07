ارتفاع أسعار النفط عقب الضربة الأمريكية في سوريا

صعدت أسعار النفط في العقود الآجلة أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في شهر (الجمعة) بعدما أطلقت الولايات المتحدة العشرات من الصواريخ على قاعدة جوية في سوريا.

لكن الأسهم قلصت مكاسبها لاحقا في ظل عدم وجود أي أثر فوري على الإمدادات على ما يبدو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أمر بشن ضربات صاروخية على قاعدة جوية سورية انطلق منها هجوم مميت بأسلحة كيماوية في وقت سابق هذا الاسبوع، مؤكدا أنه يعمل في "مصلحة الأمن القومي" الأمريكي في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد تداولات ضعيفة قبل الهجوم قفز خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 56.08 دولار للبرميل فيما وصفه التجار بأنه رد فعل سريع قبل أن يقلص مكاسبه إلى 55.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ليظل مرتفعا 1.3 في المئة عن مستوى الإغلاق السابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من اثنين في المئة أيضا إلى 52.94 دولار للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 52.46 دولار للبرميل بزيادة 1.45 في المئة عن التسوية السابقة.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس آذار.

ورغم أن إنتاج سوريا من النفط محدود فإن موقعها في منطقة الشرق الأوسط والتحالفات مع منتجين كبار للخام أثار مخاوف بشأن اتساع دائرة الصراع بما قد يعطل شحنات الخام.

وأثرت الضربات أيضا على الأسواق العالمية حيث قفزت أدوات الاستثمار الآمنة مثل الذهب بينما هبطت أسواق الأسهم والدولار الأمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش أطلق 59 صاروخا من صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية تسيطر عليها قوات الاسد ردا على هجوم بالغاز السام وقع في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة.