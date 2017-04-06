مؤسس "أمازون" من التسويق الإلكتروني إلى استثمارات الصواريخ

قال جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون إنه يبيع ما يعادل نحو مليار دولار من حصته في الشركة سنويا لتمويل شركته للصواريخ "بلو أوريجن" التي تسعى لإطلاق رحلات مدفوعة إلى الفضاء مدتها 11 دقيقة

وقال بيزوس للصحفيين، خلال منتدى الفضاء الأمريكي السنوي في كولورادو سبرينغز إن "بلو أوريجن" تأمل في بدء اختبارات طيران مع طياري ومهندسي الشركة في العام الحالي غير أن هذا لن يحدث على الأرجح قبل العام المقبل.

وأضاف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست "نموذج أعمالي الآن، بالنسبة لبلو أوريجن هو بيع نحو مليار دولار من أسهم أمازون سنويا واستخدامها للاستثمار في بلو أوريجن".

وقال إن خطة بلو أوريجن في النهاية هي أن تصبح شركة معتمدة على مواردها الذاتية ومدرة للربح وبهدف طويل المدى هو خفض تكلفة رحلات الفضاء بحيث يمكن لملايين الأشخاص الحياة والعمل خارج الأرض.

يذكر أن بيزوس هو أكبر مساهم في أمازون ويملك 80 مليونا و900 ألف سهم في الشركة وفقا لبيانات تومسون رويترز. ووفقا لمجلة فوربس تصل ثروة بيزوس إلى 78 مليار دولار.

وقد تفوق جيف بيزوس على مواطنه وارن بافيت والإسباني أمانسيو أورتيغا ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم.

فقد ذكرت وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية أن بيزوس (53 عاما) أضاف مليارا و500 مليون دولار إلى ثروته بعد ارتفاع سهم أمازون بنحو 18 دولارا الشهر الماضي، بعد يوم من إعلان الشركة صفقة الاستحواذ على موقع "سوق دوت كوم" الإماراتي.