البث الحي
اقتصاد

شاهد: سحب إعلان "بيبسي" أثار موجة غضب في أمريكا

6/4/2017

سحبت شركة بيبسيكو إعلانا ظهرت فيه عارضة الأزياء كيندال جينر بعد موجة غضب وسخرية من مشاهدين قالوا إنه استهزأ باحتجاجات حقوق الإنسان والاضطرابات العامة في الولايات المتحدة.

وتظهر بالإعلان الذي بث يوم الثلاثاء عارضة الأزياء الشهيرة ونجمة تلفزيون الواقع وهي في جلسة تصوير عندما تشاهد محتجين في مسيرة.

بعد ذلك تنزع جينر شعرها المستعار ومساحيق التجميل وتنضم للمحتجين وتقدم زجاجة بيبسي إلى ضابط شرطة يضع قبعة البيسبول على رأسه مما يدفعه للتبسم بينما أخذ المحتجون في الهتاف والعناق.

وقالت الشركة في بيان "بيبسي كانت تحاول تقديم رسالة عالمية عن الوحدة والسلام والتفاهم. من الواضح أننا أخفقنا ونحن نعتذر. لم نقصد الاستخفاف بأي قضية جادة. لقد حذفنا المحتوى وأوقفنا نشره."

واعتذرت بيبسي أيضا إلى جينر.

ولاقى الإعلان انتقادات على تويتر حيث قال مستخدمون إنه قلل من شأن الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف خلال الأعوام الأخيرة في مدن أمريكية منها فيرجسون وميزوري وبلتيمور عقب مقتل رجال ونساء سود عزل بنيران الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)