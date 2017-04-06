التشيك تحرر سعر الصرف وعملتها تتخطى الدولار واليورو

أعلن البنك الوطني التشيكي اليوم الخميس إلغاء الحد الأعلى لسعر صرف العملة المحلية "الكرونا" في خطوة كانت مرتقبة، لكنها دفعت بالعملة للصعود بقوة أمام اليورو.

وهوى اليورو أمام الكرونا بواقع 1.60%، ليصل إلى 26.59 كرونا، مقارنة مع مستوياته بالقرب من الـ27.04 في تعاملات وول ستريت أمس الأربعاء.

كما هبط الدولار الأمريكي أمام العملة التشيكية بنحو 1.53%، ليُتداول عند 24.96 كرونا.

وبدأت التكهنات بأن المركزي التشيكي سيتجه لتحرير سعر الصرف في بداية العام الجاري، خاصة بعد اقتراب التضخم في البلاد من المستوى المستهدف عند 2% وتوقعت ذلك العديد من البنوك الأوربية مثل " بي إن بي باريبا" و"سوسيته جنرال"، .

كان البنك المركزي التشيكي قد تبنى سياسة مكافحة الانكماش في 2013، وأعلن نيته التخلي عن سياسته لصرف عملته في مارس أو أبريل، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من اتباعها.

وفي بيان اليوم الخميس، قال البنك المركزي التشيكي "إنه على استعداد لاستخدام أدواته للحد من التقلبات المفرطة في أسعار الصرف إذا لزم الأمر".

وكانت مصر قد قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحرير سعر صرف العملة المحلية، ليهوى الجنيه المصري مقابل الدولار من 8.88 جنيها إلى ما يقرب من 18 جنيها.