أمازون تدفع تعويضات 70 مليون دولار قيمة مشتريات قام بها أطفال

مع كثرة دخول الأطفال على شبكة الإنترنت؛ فمن البديهي أن يتفاجأ الآباء والأمهات من حين لآخر بنفاذ بطاقتهم الائتمانية أو الرصيد بسبب عمليات الشراء العشوائية التي تحدث.

وهكذا الحال مع شركة أمازون على مدار السنوات الثلاث الماضية.

فبعد أن قام المئات من المستهلكين برفع دعاوى قضائية تطالب برد أموال اشترى بها أطفالهم بالخطأ من المتجر الشهير، أقرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن الشركة لم تتخذ التدابير اللازمة تجاه ذلك، مما أدى إلى انسحابها من الاستئناف، وقبول دفع تعويضات للمتضررين تصل إلى ما يقرب من 70 مليون دولار.

من المقرر أن يتم إعادة الأموال للمتضررين من خلال ثلاثة خيارات: إما الشيكات، أو الإيداع المصرفي، أو بطاقات الائتمان.