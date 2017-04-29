200 مليون دولار مستحقات مدير غوغل في 2016

تلقي سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل الأمريكية مبلغا يصل لنحو 200 مليون دولار أمريكي كتعويض عن الزيادة التي تحققت العام الماضي في أسهم عملاق الإنترنت.

ويعد هذا الرقم ضعف التعويض الذي حصل عليه في العام 2015 السابق عليه.

وذكرت صحيفة " تايمز أوف إنديا" اليومية الهندية السبت أن الأجر الأساسي لبيتشاي – وهو هندي الأصل يبلغ من العمر 44 عاما- بلغ في العام 2016 نحو 650,000 دولار أمريكي، وهو ما يقل بنسبة طفيفة عن الأجر الأساسي الذي حصل عليه في العام 2015 والذي بلغ 652,000 دولار، علاوة على ذلك، حصل بيتشاي على ما يُعرف بجائزة الأسهم عن العام 2016 التي بلغت 198.7 مليون دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن سوندار بيتشاي المولود في ولاية تاميل نادو الهندية في 12 من يوليو/تموز من العام 1972، تم تعيينه الرئيس التنفيذي لغوغل خلال عملية إعادة هيكلة الشركة التي جرت في أغسطس/آب من العام 2015.

وأشارت تايمز أوف إنديا إلى أن جائزة الأسهم التي حصل عليها بيتشاي عن العام 2015 بلغت 99,8 مليون دولار، وهو ما يعني أن جائزته السنوية تضاعفت تقريبا، وعزت لجنة التعويضات التابعة للشركة الأجر السخي إلى دور بيتشاي في "إطلاق العديد من المنتجات الناجحة لغوغل".

وأضافت أن بيتشاي الذي يُعدّ أحد أبرز مسؤولي شركة غوغل منذ مدة طويلة، قد تولى منصب الرئيس التنفيذي خلفًا للرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك للشركة، لاري بيغ، الذي حول تركيزه إلى تنمية أعمال جديدة تحت مظلة شركة “ألفابت” التي أصبحت الشركة الأم لكافة شركات غوغل السابقة.

وتحت إدارة بيتشاي، عززت غوغل مبيعاتها من الإعلانات الأساسية عبر نشاطها الأساسي كمحرك للبحث، وأيضا عبر إعلانات يوتيوب، بالتوازي مع الاستثمار في مجال ابتكار تقنيات ماكينات التعلم، والأجهزة (الهارد وير) إضافة إلى مجال الحوسبة السحابية.

وكشفت غوغل النقاب في العام 2016 عن هاتفين ذكيين جديدين يعدان أول هاتفين من صناعة غوغل عتادًا وبرمجةً، كما أطلقت مساعدًا رقميًا جديدًا، ونظارة للواقع الافتراضي، وجهاز توجيه "راوتر"، وجهاز مساعدة منزلي على غرار إيكو من أمازون، وقد بدأت تلك الأنشطة تدر العوائد علي شركة غوغل وتعزز مكانة أسهمها في البورصات الأمريكية والعالمية.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن عوائد غوغل من هذه النوعية من الأنشطة المستحدثة للشركة بلغت نحو 3,1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50 في المئة بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2016 الماضي، وقد ارتفعت أسعار أسهم شركة "ألفابت" القابضة التي تضم كافة شركات غوغل لتتجاوز قيمتها السوقية لأول مرة 600 مليار دولار.