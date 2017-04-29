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اقتصاد

محكمة سويسرية تغرم مصر 2 مليار دولار لصالح إسرائيل

مصر أوقفت توريد الغاز لإسرائيل عام 2012 بعد تكرار تفجير خط الأنابيب الذي يوصل الغاز لإسرائيل
مصر أوقفت توريد الغاز لإسرائيل عام 2012 بعد تكرار تفجير خط الأنابيب الذي يوصل الغاز لإسرائيل
29/4/2017

قضت محكمة سويسرية بتغريم مصر 2 مليار دولار تُدفع لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية بسبب ما اعتبرته انتهاكا من الجانب المصري لعقود سابقة تتعلق بتوريد الغاز لإسرائيل.

وقالت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء التابعة لها.

ورفضت المحكمة السويسرية استئناف الشركتين المصريتين على حكم سابق صدر في ديسمبر/كانون الأول 2015 يقضي بتغريم مصر 1.73 مليار دولار.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق لمدة 20 عاما، لكنه انهار في عام 2012 بعد تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر استهدفوا خط الأنابيب الذي يوصل الغاز لإسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء.

واضطرت شركة كهرباء إسرائيل، بسبب توقف إمدادات الغاز المصري، إلى اللجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع مستويات التلوث في البلاد.

ويأتي الحكم وسط مساعي الجانبين المصري والإسرائيلي لتوقيع عقد لتوريد الغاز الإسرائيلي لمصر.

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الحكم من شأنه أن يعقّد فرص توقيع اتفاقيات في هذا الصدد.

المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ + رويترز
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