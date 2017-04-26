السيسي يقرر وقف تصدير الأسماك المصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعارالأسماك محليا.

وأضاف السيسي الليلة الماضية في مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية "كنا بنصدر سنويا 40 ألف طن أسماك. خلال أول ثلاثة أشهر (من هذا العام) صدرنا 120 ألف طن. (ولذا أصدرنا) قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج."

وعزا الزيادة الكبيرة في حجم صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ولم يوضح السيسي متى بدأ العمل بقرار وقف تصدير الأسماك أو إلى متى سيظل ساريا.

وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة مؤخرا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من قفزات هائلة في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه.

وقفز التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية متجاوزا الـ30 بالمئة.

وقال السيسي أمس أن مصر تبذل جهدا كبيرا لضبط أسعار السلع الغذائية وناشد المصريين التحمل لمزيد من الوقت.

وقال "صدقوني إحنا رايحين لضبط الأسعار طبقا لآليات السوق بس استحملوا يا مصريين شوية وهتشوفوا هنعمل إيه لضبط الأسعار."