النفط يهبط والخام الأمريكي دون 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 % الجمعة دون 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

وتأتي الخسارة بفعل تجدد الشكوك في أن تؤدي زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع المخزونات إلى تقويض محاولات أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.03 دولار أو ما يعادل 2 % في التسوية إلى 51.96 دولار للبرميل بينما انخفضت أسعار الخام الأمريكي في العقود الآجلة 2.2 % أو ما يعادل 1.09 دولار إلى 49.62 دولارا للبرميل.

واتسمت الجلسة بالنشاط حيث جرى تداول أكثر من 665 ألف عقد آجل لخام غرب تكساس الوسيط.

وعلى أساس أسبوعي هبط برنت سبعة % بينما هوى الخام الأمريكي 6.7 %.