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اقتصاد|السعودية

السعودية تقصر العمل في مراكز التسوق على مواطنيها

السعودية تقصر العمل في مراكز التسوق على مواطنيها
السعودية تقصر العمل في مراكز التسوق على مواطنيها
20/4/2017

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص قرارا الخميس بقصر العمل بمراكز التسوق في المملكة على المواطنين السعوديين.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الأجانب الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي الذين يشكلون حاليا خمس قوة العمل في قطاع التجزئة، وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

ولم يذكر الوزير في بيان نشر على موقع ( تويتر ) تفاصيل عن عدد الوظائف المتأثرة بهذا القرار أو يحدد جدولا زمنيا لتنفيذه.

ووفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت العام الماضي في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يوظف قطاع التجزئة حاليا 1.5 مليون عامل بينهم 300 ألف سعودي.

وتهدف الخطة لتوفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في هذا القطاع بحلول عام 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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