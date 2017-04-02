ديون مصر الخارجية 67.3 مليار دولار بنسبة زيادة 41%

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الأحد عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017

بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المئة في الفترة ذاتها.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير/شباط أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 من ديسمبر/كانون الأول من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 في المئة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران.

وتقول الحكومة المصرية إنها تعكف على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

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