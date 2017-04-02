البث الحي
اقتصاد|مصر

ديون مصر الخارجية 67.3 مليار دولار بنسبة زيادة 41%

2/4/2017

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الأحد عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017

بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المئة في الفترة ذاتها.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير/شباط أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 من ديسمبر/كانون الأول من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 في المئة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران.

وتقول الحكومة المصرية إنها تعكف على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

الدولار = 18.28 جنيها مصريا

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)