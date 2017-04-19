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اقتصاد|مصر

مصر تقترض 85 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر
19/4/2017

وقعت مصر اتفاقية تمويل بقيمة 26 مليون دينار كويتي (حوالي 85 مليون دولار) مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان الأربعاء، إن الاتفاقية مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بمدينة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان جنوب مصر.

وبلغ إجمالي التمويلات التي قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 5 مليار ات و250 مليون دولار موزعة على 59 مشروعاً، منها 20 يجري تمويلها حتى اليوم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 67 مليارا و300 مليون دولار نهاية 2016، مقابل 47 مليارا و800 مليون دولار في نهاية عام 2015، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويقع مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،-و هو مؤسسة مالية إقليمية عربية – في الكويت وتتركز جهوده في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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