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اقتصاد

فيتش: استفتاء تركيا قد يفسح المجال للإصلاح الاقتصادي

الأتراك صوتوا بـ "نعم" لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد
الأتراك صوتوا بـ "نعم" لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد
18/4/2017

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" إن استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجرته تركيا قد يفسح المجال لإصلاحات اقتصادية ستصب في مصلحة التصنيف الائتماني للبلاد.

ويأتي ذلك بعد يومين من تصويت الأتراك بفارق ضيق لصالح تعديل دستوري يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة موسعة.

وقالت فيتش إن الاستفتاء جزء من تحولات سياسية كانت سلبية لملف التصنيف الائتماني السيادي لتركيا.

كما يأتي ذلك بعد تصريحات لوزير المالية التركي ناجي إقبال قال فيها إن بلاده ستعطي الاقتصاد أولوية بما يشمل خفض التضخم.

وقال إقبال في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن حكومة بلاده لن تتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي

التضخم مجددا، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز القطاع الخاص ولا ترغب في نمو اقتصادي يقوده القطاع العام.

المصدر : رويترز
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